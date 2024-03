Érica Silva vai além do beijo e expõe intimidade com André: «Não te toquei nas partes íntimas...»

Hoje às 18:18

Durante a gala do Big Brother - Desafio Final, o tema do beijo continua em debate e André pergunta quem é que falou em triângulo. Ana explica que Érica afirmou que não queria estar em triângulos. Barbara atira: "é mesmo para puxar jogo do triângulo... menos". Já Savate assume ter pena de Bárbara, pois segundo o nortenho, a concorrente é a única pessoa que está a ser usada neste momento. Bárbara responde que não tem nada que ver com isso. Vina diz que estas coisas são privadas e não se trazem para o jogo. André diz que isso é impossível e Savate ri-se e afirma “já vinha apaixonado lá de fora…”. Bárbara diz que é muito mau estar a inventar que houve um linguado se não houve, e diz que André sempre foi leal consigo e depois diz “não tem nada a ver com isso”. Depois, Érica regressa do confessionário para a Sala e o clima mantém-se tenso. Ana pergunta porque é que um diz que “não” e outro diz que “sim”. Érica dirige-se ao André e questiona-o de imediato "não deste nenhum xoxo?" e ele ironiza "dei, um num dia e linguado noutro". Érica atira que ele colocou a língua na boca. André atira de volta se realmente deram algum xoxo, e pergunta o que é que se vê nas imagens. Érica irritada diz "tu realmente és mesmo doente" e acrescenta ainda "que eu não dê mais um passo se ele não meteu a língua na minha lingua". A madeirense afirma que ela não é mentirosa em nenhuma situação da sua vida. Ana atira que a frase que ela disse não foi bonita, ao que Érica concorda.

Bárbara ironiza e diz que se calhar ele deu um beijo na boca e como estava escuro não sentiu e Érica diz que prefere acreditar que era isso e ele não viu sua boca, mas André não responde. Depois, Ana pergunta se aquela imagem que todos viram, corresponde ao beijo e Érica afirma que não, pois o beijo foi completamente debaixo do edredom. Érica pergunta a André se ele lhe meteu um dedo na boca e ela não lhe chupou o dedo e ele responde que sim, dizendo que assume aquilo que faz. Érica refuta "como quiseres, não me deste um beijo na boca, não tiveste comigo dentro dos lençóis, não te toquei nas partes íntimas, não me tocaste nas partes íntimas, nada!". Vina pede para ela parar e Ana diz "já chega", André atira "é só triste" e instala-se um silêncio constrangedor na Sala.