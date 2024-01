Hoje às 00:27

No Big Brother – Desafio Final Extra, vemos e comentamos as últimas imagens da casa, com apresentação de Flávio Furtado e comentários de Cinha Jardim, Pedro Crispim e hoje da última expulsa, Iasmim Lira. A ex-concorrente, Mafalda Diamond, entra em videochamada para comentar o jogo em exclusivo.