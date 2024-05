Fim de uma amizade? Margarida Castro sobre atitude de Catarina Miranda com escolha de Panelo: «Sinto que tenho de me afastar»

No Big Brother, enquanto a Catarina desabafa com a Inês, bastante chorosa, a Margarida conversa com o Daniel. A concorrente atira que a atitude da chef ao não ficar feliz por ler a carta da sua mãe só comprovou que não é sua amiga e o melhor é afastar-se dela. Mais tarde, o Daniel tenta oferecer um abraço à Catarina, no entanto a chef volta a rejeitar a aproximação.