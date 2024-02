Hoje às 00:20

No Extra do Big Brother - Desafio Final, vemos e comentamos os últimos acontecimentos da casa mais vigiada do País, numa noite marcada pela desistência de Patrícia Silva. Gonçalo Quinaz considera que isto vai ser benéfico para Bárbara Parada, que muitas vezes era «arrastada» por Patrícia no jogo.