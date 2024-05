Renata Andrade arrasa Gabriel Sousa e identifica-o como sendo o jogador mais fraco: «Fraco, manipulável e influenciável»

No Big Brother, durante uma dinâmica, Renata Andrade escolheu Gabriel Sousa como o concorrente mais fraco desta edição. Sem filtros, a Renata afirma que o Gabriel é “fraco, manipulável e influenciável” deixando o Gabriel irritado.

Para ver: Ranking de Popularidade: Veja em que lugar estão os concorrentes esta semana, do mais adorado ao menos gostado!

«A frase que me saiu é: "O jogador mais fraco desta edição" E eu pus, que surpresa, o Gabi [Gabriel]», afirmou Renata e ainda acrecentou: «Não sabe nunca muito bem quem nomear, nunca tem motivos para nomear ninguém, mas chega aqui às cadeiras quentes e às dinâmicas e tem sempre alguma coisa para dizer de alguém». Durante o discurso da concorrente, incomodado com as palavras, Gabi começou a assobiar.

Renata Andrade considera que o colega: «É fraco, é manipulável e é influenciável. Tem opiniões sobre as pessoas e nunca as diz, só diz aqui no meio e é preciso quase arrancar a ferros», terminou. Daniela Ventura insurgiu-se e comentou: «Amei».

Gabriel Sousa respondeu às críticas da colega e afirmou: «Agradeço muito a opinião dela, que é tão frontal, lá fora fala super bem e vem para aqui dizer isto. Vê-se o que é que ela ela é realmente e agradeço (...) Na próxima já não tenho dúvidas em quem nomear». Ao que Renata respondeu: «Eu nunca te dei uma opinião enquanto jogador». Veja aqui o momento completo:

No confessionário, Gabriel Sousa confessa ao Big que a Renata está ressabiada por a ter escolhido como a concorrente que menos limpa e que a adjetivação que a colega lhe deu é errada. Já a Carolina escolhe a Margarida como a próxima concorrente que devia abandonar a casa. Claro está que a frase não agrada a alguns concorrentes e a discussão volta a instalar-se.

A não perder: