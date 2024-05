Alex Ferreira reage a comentário de Zaza: «Não tenho culpa de ele ter dito isso»

Ontem, dia 1 de maio, o 'Big' desafiou os concorrentes a fazerem uma atividade onde tinham de completar frases com os nomes dos colegas. Sobre Alex Ferreira, Daniela Ventura escreveu: «Alex, foste a maior desilusão do ‘Big Brother - A Escolha’ e se a Renata sai, vais-te perder por completo».

Alex Ferreira respondeu dizendo: «Qualquer um de nós se perdermos uma peça fulcral, perdemo-nos um bocadinho. Este jogo não se faz completamente sozinho como alguns dizem por mais que seja um jogo a solo. Obviamente que há peças importantes e pessoas nas quais nos apoiamos. Sem dúvida nenhuma a Renata é um apoio enorme aqui dentro, tal como é a Carolina, são as duas pessoas em quem mais me apoio e ultimamente».

Sobre a segunda parte da frase esclarece: «E, não acredito que tenha sido a maior desilusão do Big Brother- A Escolha. Eu levei com uma frase de um grande jogador de uma grande pessoa que eu ia ser um top 10 do reality show e eu pessoalmente não tenho culpa de ele ter dito isso, não estou a dizer que é verdade ou que é mentira e isto não é enterrar-me é dizer que é a opinião de outra pessoa».

Recorde as primeiras impressões dos comentadores: