Há 2h e 8min

No Extra do Big Brother – Desafio Final, Inês Simões comenta as imagens da discussão entre Vina Ribeiro e Patrícia Silva. A comentadora afirma que não se identifica com o jogo de Patrícia Silva. «Não me identifico nada com o jogo da Patrícia, não gosto!», afirma Inês Simões.