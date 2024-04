No Big Brother Especial, o 'Big' relembra que os líderes têm poderes reforçados e, hoje, não vai ser exceção. O líder Daniel vai tomar uma decisão muito importante.

Daniel vai inaugurar um grande privilégio e algo que ainda ninguém teve oportunidade de aproveitar na sala do líder. O concorrente assistiu a imagens exclusivas e com base no que viu tomou uma decisão. Saiba qual foi a consequência!