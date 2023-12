Há 1h e 0min

No Big Brother, durante o almoço do líder, Hugo Andrade, Joana Sobral, Márcia Soares e André Lopes condenam o comportamento que consideram ter sido «violento» de Francisco Monteiro após a gala de ontem e Márcia sublinha o facto de ele agora estar em minoria no jogo, mas durante muito tempo ter sido apoiado pelos «amiguinhos».