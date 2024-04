Margarida Castro critica Carolina e Arthur: «Se não gosta das brincadeiras do João com a Miranda, porque faz parecido?»

No Big Brother, a Catarina não foi escolhida para o almoço do líder e alerta o André para estar atento a todos os pormenores. Mais tarde, a Margarida e a Catarina comentam as fofocas que têm passado ao Joker David. O tema foca-se na repentina aproximação da Carolina e do Arthur. No confessionário, a Margarida condena a Carolina por não querer que o João esteja próximo da Catarina, quando depois está agarrada ao Arthur. As concorrentes falam da decisão do Daniel ao escolher o David e a Catarina lamenta que o líder esteja a dar destaque ao rapaz. Ao mesmo tempo no quarto, o Gabriel confidencia ao Daniel que espera que a Daniela seja expulsa para poder estar mais próximo do David.