Margarida Castro implacável com Gabriel sobre David: «Neste momento és a amante»

No Big Brother, focado em voltar a dormir com o David, o Gabriel estende a roupa do concorrente na cama, como se fosse um boneco. O Gabriel comenta com a Margarida que se o David não dorme consigo a bem, terá de dormir a mal. A Margarida tenta abrir os olhos ao amigo, dizendo que o David nunca será gay. Irredutível, o Gabriel admite gostar do David e enumera as várias qualidades do concorrente como as “mãos ásperas de trolha”, o “ar sexy” e o “cafuné” que lhe faz. Divertido, o Gabriel questiona se o David pensará na Daniela enquanto toca na sua cabeça. Por fim, afirma que se calhar o David também gosta dele e assim sendo está a sofrer em vão.