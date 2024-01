Primeira noite difícil! Patrícia Silva lida com ansiedade e Bárbara Parada tem ataque de choro

Há 1h e 5min

No Big Brother Desafio Final, depois das 7 da manhã, enquanto todos dormem, a Patrícia e a Bárbara quebram e acabam por chorar. As duas tentam consolar-se depois das emoções fortes da Gala, no entanto, a Bárbara critica a postura dos colegas afirmando que estão todos com fome de jogo. Entre risos, na tentativa de se animarem, as concorrentes tentam enumerar aspetos positivos de viver no anexo, no entanto, só encontram negativos.