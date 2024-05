Rescaldo da gala intenso! «Grupeta» de Catarina Miranda a ir por água «abaixo»? Concorrentes confrontam a colega

No Big Brother, durante a reunião pós-gala, os concorrentes comentam as imagens que viram sobre a “grupeta” da Catarina, do Daniel, da Margarida, do Gabriel e do André. A Catarina afirma que não confia em ninguém e o Alex questiona-a sobre o porquê de querer jogar a solo mas não se afastar da “grupeta”. Os dois entram em bate-boca e o João intervém, dizendo que fica contente por saber que os elementos do grupo da Catarina não são submissos à chef. Já o David, constata que as opiniões de alguns concorrentes da “grupeta” são consideradas “lixo” pela Catarina, rematando que “com amigos assim, ninguém precisa de inimigos”.