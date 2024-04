Termina liderança de Margarida Castro, mas as polémicas não... Assista ao caos gerado pelas decisões da concorrente

No Big Brother, reunidos na sala, a ex-líder Margarida destaca o David como o concorrente que melhor se saiu nas tarefas da casa, e o Fábio como o pior. O último afirma que ficou desiludido com a Margarida, pois quando teve oportunidade não o escolheu como seu aliado. A Catarina não perde a oportunidade para atacar o concorrente, dizendo que “desapareceu do mapa” e passou a semana a dormir. O Fábio contesta que a chef é a concorrente que menos faz e os dois acabam por entrar em despique.