«Segredo» de Rita Pereira é revelado! As fotografias estão a deixar os fãs eufóricos

No passado dia 11 de junho de 2024, Rita Pereira revelou, nas suas redes sociais, um «segredo guardado há meses: entrevista para a VOGUE BRASIL».

Uma semana depois, a atriz partilhou um conjunto de registos fotográficos da sessão fotográfica que fez para esta entrevista, onde aparece deslumbrante.

Com um vestido transparente e brilhante, Rita Pereira posou e mostrou-se mais sensual do que nunca. As imagens são de cortar a respiração e têm somado imensos de comentários: «Wow», »A Rita é a nossa grande estrela. Incomparável. E com todo o mérito»; «A arrasar sempre».

Recorde-se que a atriz esteve cerca de seis meses no Brasil a gravar a série «Dona Beja».