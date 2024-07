Margarida Corceiro abre o coração: «Continuam a ser dois pedacinhos importantes»

Margarida Corceiro assinalou um dia especial, esta quinta-feira (20 de junho de 2024), na sua conta de Instagram.

A atriz partilhou um registo fotográfico ao lado das amigas gémeas, Mariana e Matilde Pinto Lopes, que completaram mais um aniversário.

«E continuam a ser dois pedacinhos importantes do meu (emoji coração) Happy Bday to my twinsssss», escreveu a atriz na descrição, revelando a importância que as amigas têm na sua vida.