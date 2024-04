Catarina Miranda em chamas com Daniela Ventura: «O que tu fazes não é Ramadão (…) estás com o David na cama de boxers»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Durante uma dinâmica na casa mais vigiada do país, Catarina Miranda e Daniela Ventura tornaram a protagonizar um novo confronto aceso. A chef de cozinha acusou a colega muçulmana de não respeitar a própria religião e teceu duras críticas às atitudes de Daniela Ventura e a proximidade a David Maurício. Saiba tudo o que foi dito… sem filtros!

André Silva, atual líder, estava a fazer a distribuição das tarefas quando estalou um novo conflito entre as duas concorrentes, no passado dia 8 de abril. Catarina Miranda e Daniela Ventura entraram em discussão e trocaram acusações a propósito das atitudes que cada uma teve nas últimas horas. A tarefa atribuída a Daniela Ventura foi a de tratar das limpezas e organização da zona do quarto, uma vez que a concorrente está na época do Ramadão e assim tem acesso ao quarto para efetuar o descanso e as «rezas» obrigatórios e fulcrais para a sua religião.

Catarina Miranda começou por atirar à colega: «Uma pessoa que quer tanto rezar não faz como tu a bater panelas e depois é que se lembra de tirar as pessoas do quarto para ir rezar”.

Catarina acabou ainda por tecer duras críticas acerca das práticas de Daniela Ventura, que considera erradas: «Eu sei o que é o Ramadão porque eu tenho que o praticar porque tenho pessoas na minha equipa que o praticam, o que tu fazes não é Ramadão! (…) Pedes a todos os homens para sair do quarto porque queres ir rezar e estás com o David na cama de boxers e agarrada na perna, isso não é Ramadão! Ramadão é privação de várias coisas que tu não fazes, deitas comida para o lixo, estás com um homem na cama que está de boxers (…) isto é Ramadão? Tens de perceber o que é Ramadão, o que tu fazes não é Ramadão (…) se fosse dizias ao David: desculpa, respeita-me (…)», afirmou.

Durante o confronto, Catarina Miranda exaltou-se e continuou as críticas de pé: «Se há coisa que eu respeito é a religião (…) Todas as palavras têm um peso, como ela estar a dizer que faço assédio sexual ao João», Daniela reagiu ao afirmar: «Podes-te sentar». Também os colegas Fábio Caçador e Catarina Sampaio se insurgiram na discussão e exigiram a Catarina que se sentasse: «Senta-te miúda (…) respeita o Big».

Daniela Ventura, em jeito de resposta às acusações proferidas por Catarina Miranda, afirmou: «Isto é a falta de respeito que continuo a falar (…) O David sabe que muitas vezes lhe disse: por favor, veste-te. Não posso controlar todos. Tenho dez homens aqui na casa. Já calhou entrar na casa de banho e estarem alguns de vocês nus (…) já disse, por favor, tenham cuidado. A muçulmana terminou o assunto ao dizer: «A minha religião nunca fui eu que a trouxe aqui, foi trazida sempre pela colega (Catarina Miranda) que diz que pratica porque ela faz bebidas sem álcool (…) Reverti-me há dois anos e realmente há muitas coisas que eu não sei e que não consigo ainda mudar.» Saiba mais sobre a decisão de Daniela ao relembrar a curva da vida da concorrente, na qual a participante explicou tudo e alguns momentos emocionantes da sua vida: