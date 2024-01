Manuel Luís Goucha elogia André Lopes: «Você é brilhante!»

André Lopes foi o quinto classificado da edição de 2023 do «Big Brother» e esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre a sua passagem pelo programa, a sua vida pessoal e os desafios que a vida lhe reserva.

O apresentador começa por questionar o ex-concorrente sobre o «sabor» do quinto lugar conquistado e se o considerava uma derrota. Apesar de admitir: «em tudo o que me meto é para ganhar», André nega o sentimento de derrota e afirma que numa programa com a dimensão do «Big Brother», o lugar na final e mesmo o quinto lugar são vitoriosos.

Manuel Luís Goucha não se poupou nos elogios ao finalista e chegou mesmo a dizer: «Você é brilhante!». O apresentador destacou a calma e serenidade do finalista, mesmo quando confrontado com situações mais intensas. «Sabia que era calmo, mas não calmo a este ponto», acabou por confessar André também espantado com a sua própria capacidade de manter a calma mesmo nas situações mais adversas.