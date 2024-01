Hugo Andrade encantado ao conhecer Manuel Luís Goucha: «Que honra e privilégio»

Hugo Andrade, segundo classificado da edição de 2023 do «Big Brother», esteve à conversa com Manuel Luís Goucha sobre a sua passagem pelo maior reality show do mundo e ainda sobre o seu passado e vida pessoal.

O ex-concorrente esteve presente no programa «Goucha» e, entre outros temas, conversou com o apresentador sobre a sua orientação sexual: «A confiança veio com tempo e com a idade, mais quando me assumi. Até a minha orientação estar completamente definida na minha cabeça e na minha vida, eu era muito inseguro».

Durante a entrevista, Hugo comentou ainda o facto de ter sido o segundo classificado do programa, dizendo que «(…) sem ter de me submeter a metade do que ele se submeteu (…) sabe a vitória», referindo-se a Francisco Monteiro, o grande vencedor da edição.

No final da entrevista, o ex-concorrente tirou uma fotografia com o apresentador e não deixou de a partilhar com os seguidores nas redes sociais, com uma descrição com grandes elogios e muita admiração: «Vocês acreditam nisto?? Que honra e privilégio de ter tido a oportunidade de conversar com alguém que tanto admiro. Aventura incrível!»