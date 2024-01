Após entrevista, Márcia agradece aos fãs e Zé Pedro reage: «Furacão»

Márcia Soares foi a terceira classificada da edição do «Big Brother 2023» e esta quarta-feira marcou presença no programa «Dois às 10» para recordar o seu percurso na casa e revelar com estão as coisas fora das câmaras.

Depois da entrevista, Márcia recorreu às redes sociais para agradecer todo o apoio recebido da parte dos fãs e seguidores: «Bichinhos, Tomateiros, Marcianos… Não tenho palavras para explicar o que vocês me fazem sentir», começou por referir.

«Além de muito amor sinto um ORGULHO enorme que não cabe neste coraçãozinho. Foram 11 salvações. 11 vezes que se esforçaram e lutaram por mim. Obrigada por me darem ouvidos e uma voz neste mundo cá fora que por vezes consegue ser tão cinzento», sublinhou.

A terceira classificada acrescentou: «Mas vocês são LUZ, uma inspiração e um EXEMPLO. Orgulho-me ainda mais por saber que eu vos fui conquistando um a um e que fui uma inspiração e uma força para tantos».

«Cada um de nós merece lutar por aquilo que acredita, mesmo que o mundo pareça estar contra nós. Posso não ter ganho o programa, mas ganhei todo este amor e carinho, o resto a gente corre atrás. Obrigada meus bichinhos», rematou.

Na caixa de comentários há muitos elogios a Márcia Soares, mas destacamos um em particular, o de Zé Pedro Rocha, ex-concorrente da mesma edição, que criou uma relação muito especial com a colega: «Furacão», escreveu.