Cláudio Ramos deixa mensagem «amiga» a André Lopes e o concorrente emociona-se: «Agora passe por cima disso»

Revelamos as imagens inéditas de Érica exaltada no confessionário, depois de polémica com André Lopes

Cláudio Ramos apresentou a emissão especial do Big Brother – Desafio Final nesta noite de quarta-feira, 6 de março.

André Lopes foi chamado ao confessionário pelo apresentador e ouviu uma mensagem «amiga» de Cláudio Ramos sobre o recente conflito com Érica Silva que, segundo o apresentador, «já está resolvida».

«Eu vi tudo o que aconteceu, vi o seu comportamento e a forma como ficou afetado e eu queria muito dizer-lhe uma coisa. Para já, queria que confiasse em mim, que acho que confia. Eu aprecio a sua forma de jogar, queria deixá-lo tranquilo e queria dizer-lhe que não vale a pena nunca na vida querermos provar a todas as pessoas quem somos e aquilo que fazemos. As pessoas têm o direito de ir pensando aquilo que elas querem, desde que o André e a sua família estejam de bem com isso. E eu posso garantir-lhe que a sua família está orgulhosa daquilo que está a fazer dentro do problema, pode ter a certeza absoluta», disse.

Em lágrimas, André Lopes agradeceu a mensagem e explicou: «É a minha maior preocupação. Aqui não me importa nada do que tenha feito ou não, importa que a minha palavra seja posta em causa e isso sim importa-me».

Cláudio Ramos deixou ainda um conselho: «Agora passe por cima disso, aproveite o jogo. Quero muito, queremos todos muito que o André não se perca no jogo porque aconteceu esta situação, que já está resolvida, para o espectador já está resolvido. Mostramos dois lados, depois cada pessoa toma a decisão que quiser. Queria que ficasse mesmo tranquilo e descansado».