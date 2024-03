'Vítimas da pressão' do jogo, André Lopes e Érica Silva estão fragilizados e choram!

Na reta final do Big Brother- Desafio Final, as emoções estão ao rubro. Os concorrentes mostram-se cada vez mais pressionados e cansados. O tema: 'Houve ou não beijo entre Érica Silva e André Lopes' tem ganhado palco e gerado vários momentos intensos e situações de caos na casa.

Nesta semana, o drama aconteceu depois dos concorrentes assistirem a um BB Play onde Érica Silva continua a defender a sua verdade. A concorrente continua a defender a sua versão. Érica confirma beijo com o concorrente. Cansada por alguns colegas não acreditarem nas suas palavras, Érica SIlva desabafa com o 'Big' e não evita as lágrimas:

Érica Silva, visivelmente alterada, começa a fazer as malas, enquanto André Lopes desabafa com Ana Barbosa. O concorrente sai e Ana tenta acalmar Érica, mas sem sucesso. A concorrente começa a ficar cada vez mais nervosa e começa a gritar «não dou palco a isto, Ana, lamento» e «eu não sou mentirosa», numa clara angústia. O caos instala-se na casa do Big Brother.

A pressão também está a afetar André Lopes. O concorrente nega qualquer beijo com Érica. Esta questão influencia pela negativa as emoções do concorrente. Sentido-se 'sufocado' André Lopes cede à pressão e chora. Ana Barbosa consola o amigo.