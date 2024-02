Lágrimas e abraços sentidos: Bernardo Sousa desiste e despede-se emocionado do Dança

Francisco Monteiro em lágrimas! Vencedor do BB2023 desolado com desistência de Bernardo Sousa

O grande vencedor do «Big Brother Famosos 2», Bernardo Sousa, desistiu do programa Dança com as Estrelas, no qual era participante. O piloto comunicou a decisão na gala deste sábado, para surpresa de todos e a emoção tomou conta do estúdio.

No momento da despedida, os colegas do programa correram para ele, com muitas lágrimas e abraços à mistura, num momento muito emocionante, que não deixou ninguém indiferente.

O piloto explicou os motivos da desistência: «O programa para mim termina hoje, sinto que esta na hora, por mim pelos meus colegas e pelo desportivismo que temos (…) pedi desculpa à Daniela e a ti, à produção, até aos jurados…», declarou Bernardo Sousa emocionado.

«Sabiam das minhas limitações quando eu comecei, mas a vida é mesmo, evoluiu. Sai da minha zona de conforto, nunca tinha entrado num palco, muito menos para dançar. Que isto sirva de exemplo e de mensagem para não desistirem do que gostam», disse ainda o piloto.

Após este anúncio, Cristina Ferreira transmitiu uma longa mensagem de apoio: «O Bernardo esteve desde o início da competição em pé de igualdade com os outros participantes, menos numa coisa, ele era de facto o que menos tinha experiência na dança, o que mais timidez tinha de todos e esteve aqui desde o primeiro minuto, a tentar superar-se, gala após gala».

«As regras eram claras, os votos eram dependentes daquilo que acontecia aqui, dados pelos jurados, e também dos votos do público e semana após semana, foi com o somatório desses votos que o Bernardo e a Daniela foram continuando neste programa» explicou.

A apresentadora lamentou: «Aquilo que foi acontecendo e que foi sendo dito sobre o Bernardo, a mim envergonha-me, por aquilo que todos nós devemos ter para com o outro é acima de tudo empatia. Eu quando não concordo com aquilo que está a acontecer, tenho instrumentos para mudar isso».

«Qualquer pessoa que se manifestou contra a participação do Bernardo, ou contra a continuidade do Bernardo, podia ter votado noutros participantes, para que o Bernardo saísse. Essa era a única forma que tinham de o fazer», adiantou ainda Cristina Ferreira.