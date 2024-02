A mensagem sentida de Cristina Ferreira, após a desistência de Bernardo Sousa do Dança com as Estrelas

Francisco Monteiro em lágrimas! Vencedor do BB2023 desolado com desistência de Bernardo Sousa

O grande vencedor do «Big Brother Famosos 2», Bernardo Sousa, anunciou este sábado a desistência do programa Dança com as Estrelas, no qual era participante.

Logo no momento em que comunicou a decisão, Cristina Ferreira, apresentadora do programa, dedicou uma mensagem sentida ao piloto, calando todas as críticas ao longo das últimas semanas.

«Ao longo destas sete semanas eu nunca me manifestei em relação a tudo aquilo que foi dito e escrito sobre a participação do Bernardo neste programa. O Bernardo foi convidado, como foram convidados todos os outros participantes», afirmou.

Cristina Ferreira continuou: «O Bernardo esteve desde o início da competição em pé de igualdade com os outros participantes, menos numa coisa, ele era de facto o que menos tinha experiência na dança, o que mais timidez tinha de todos e esteve aqui desde o primeiro minuto, a tentar superar-se, gala após gala».

«As regras eram claras, os votos eram dependentes daquilo que acontecia aqui, dados pelos jurados, e também dos votos do público e semana após semana, foi com o somatório desses votos que o Bernardo e a Daniela foram continuando neste programa» explicou.

A apresentadora lamentou: «Aquilo que foi acontecendo e que foi sendo dito sobre o Bernardo, a mim envergonha-me, por aquilo que todos nós devemos ter para com o outro é acima de tudo empatia. Eu quando não concordo com aquilo que está a acontecer, tenho instrumentos para mudar isso».

«Qualquer pessoa que se manifestou contra a participação do Bernardo, ou contra a continuidade do Bernardo, podia ter votado noutros participantes, para que o Bernardo saísse. Essa era a única forma que tinham de o fazer», adiantou ainda Cristina Ferreira.

Ao contrário disso, sublinhou ainda a responsável, «semana após semana, aquilo que fizeram foi tirar brilho a uma pessoa que a única coisa que estava aqui a fazer era a tentar todas as galas ser cada vez melhor».

Cristina terminou a mensagem com um recado: «Antes de escreverem alguma coisa nas redes sociais pensem que estão a fazer e a dizê-lo a alguém que tem sentimentos, sonhos, vontades e a única coisa que cada um de nós deve fazer é dar a mão, o resto, guardem para vocês que não interessa nada».

Recorde-se que o piloto comunicou a desistência na gala deste sábado, para surpresa de todos: «O programa para mim termina hoje, sinto que esta na hora, por mim pelos meus colegas e pelo desportivismo que temos (…) pedi desculpa à Daniela e a ti, à produção, até aos jurados…», declarou Bernardo Sousa emocionado.

O piloto acrescentou ainda: «Sabiam das minhas limitações quando eu comecei, mas a vida é mesmo, evoluiu. Sai da minha zona de conforto, nunca tinha entrado num palco, muito menos para dançar. Que isto sirva de exemplo e de mensagem para não desistirem do que gostam».

