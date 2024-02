Dança com as Estrelas: Bruna Gomes reage de forma emotiva à desistência de Bernardo Sousa

O grande vencedor do «Big Brother Famosos 2», Bernardo Sousa, anunciou este sábado a desistência do programa Dança com as Estrelas, no qual era participante.

A namorada e também ex-concorrente da mesma edição do Big Brother, Bruna Gomes, já reagiu à decisão, partilhando, nos stories do Instagram, uma fotografia emotiva, na qual se mostra abraçada a Bernardo: «Amo-te», escreveu apenas na legenda da imagem.

Para além de Bruna Gomes, também Francisco Monteiro, vencedor da edição de 2023 do Big Brother, mostrou-se muito emocionado, não conseguindo conter as lágrimas com a desistência de Bernardo, que apoiava presencialmente nas galas, todos os sábados, por ser seu amigo pessoal.

Recorde-se que o piloto comunicou a desistência na gala deste sábado, para surpresa de todos: «O programa para mim termina hoje, sinto que esta na hora, por mim pelos meus colegas e pelo desportivismo que temos (…) pedi desculpa à Daniela e a ti, à produção, até aos jurados…», declarou Bernardo Sousa emocionado.

O piloto acrescentou ainda: «Sabiam das minhas limitações quando eu comecei, mas a vida é mesmo, evoluiu. Sai da minha zona de conforto, nunca tinha entrado num palco, muito menos para dançar. Que isto sirva de exemplo e de mensagem para não desistirem do que gostam».