Imperdível: Veja ao detalhe o vestido de casamento de Bruna Gomes!

Bruna Gomes e Bernardo Sousa, os ex-concorrentes do Big Brother, já estão casados! A cerimónia aconteceu na Madeira, esta terça-feira, 26 de março. O casal viajou até à ilha da Madeira apenas com aqueles que lhes são mais próximos e casaram em segredo!

A noiva mostrou o vestido de casamento, através das stories de Instagram! Simples e elegante! Ora veja!

Bruna Gomes revelou as primeiras imagens do casamento civil com Bernardo Sousa. O casal partilhou hoje, dia 29 de março, o primeiro vídeo exclusivo da cerimónia! Veja aqui:

Na descrição do vídeo pode-se ler: «Dia 26 de março foi a nossa cerimônia no civil. Deus sempre teve tudo escrito.