Bruna Gomes e Bernardo Sousa casaram em segredo! Veja as primeiras imagens

Bernardo Sousa pediu Bruna Gomes em casamento! Veja a primeira foto do anel

Em dia especial, recordamos a entrada de Bruna Gomes e do momento em que Bernardo foi até à casa de grua!

Bruna Gomes e Bernardo Sousa ouvem a música que marcou a edição do casal: «O meu final feliz». Veja o momento de «arrepiar»!

Bruna Gomes e Bernardo Sousa deram o ‘no’ na passada terça-feira, 26 de março, na ilha da Madeira.

Ao longo do grande dia alguns dos convidados foram partilhando registos do casamento! Flávio Furtado foi um deles… Numa das fotografias, o apresentador do «TVI Extra» escreveu: «Um brinde ao amor!». Ora veja:

Nas redes sociais, Bruna Gomes e Bernardo Sousa partilharam apenas uma imagem na qual, ainda que desfocada, é possível ver um cenário de cerimónia que remete para um casamento.

Esta quinta-feira, 28 de março, Bruna Gomes partilhou na sua conta de Youtube o primeiro episódio de uma série de vídeos que o casal gravou no casamento. «Casamento cívil Bru e Bernardo - Parte 1» é o nome do episódio.

No vídeo, Bruna Gomes e Bernardo Sousa mostram o momento em que embarcaram para a ilha da Madeira e a influenciadora foi surpreendida pela mãe e pela irmã, que vieram do Brasil para estar presentes no grande dia!

Veja aqui os primeiros registos: