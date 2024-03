Big Brother – Desafio Final em peso! Ex-concorrentes juntos uma Emissão Especial na TVI. Saiba tudo aqui

O Big Brother – Desafio Final está mesmo na reta final e, pela primeira vez, o desfecho do jogo será dividido em duas fases: a meia-final, que será transmitida no sábado, dia 16, e a grande final, domingo, 17 de março.

Durante a tarde, Mafalda Castro vai conduzir uma emissão especial que contará com a presença dos ex-concorrentes desta edição do Big Brother – Desafio Final. O programa vai acontecer entra as 18 e as 20h.

«Em estúdio, vão estar todos os ex-concorrentes desta edição e a TVI tem montado um dispositivo em todas as cidades de onde são naturais os cinco finalistas», divulgou o canal.

Recorde-se que os grandes finalistas desta edição são: Vina Ribeiro, Ana Barbosa, Noélia Pereira, Bruno Savate e Bárbara Parada.