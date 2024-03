Estalou o verniz entre a mãe de André Lopes e Francisco Monteiro. Entenda o que aconteceu

Francisco Monteiro está bloqueado nas redes sociais de André Lopes? Sim, é verdade. Saiba o que aconteceu!

Foi partilhada uma foto de uma conversa no WhatsApp onde se pode confirmar a situação. Na troca de mensagens podemos testemunhar que sim, Francisco Monteiro foi bloqueado por Susana, mãe de André Lopes. Nas mensagens, pode-se ler a pergunta: "O André deixou de seguir o Monteiro?", à qual Susana rsponde: «Fui eu que deixei. Ainda o André estava na casa» e acrescenta «Ainda o André estava na casa e digo mais bloqueei».

Francisco Monteiro veio responder à mãe do ex-concorrente do Big Brother - Desafio Final. O vencedor do Big Brother 2023 respondeu via twitter a esta publicação e escreveu: «A D. Susana é uma querida... não vá ter uma súbita vontade de me chamar psicopata e (...). Assim não me consegue encontrar».

Veja a partilha aqui.

Aproveite e veja o momento em que no Big Brother – Desafio Final, durante a cadeira quente, Francisco Monteiro volta a falar da 'ameaça' de Miguel Vicente perante Vina Ribeiro que deu que falar na gala. O concorrente procura esclarecer o sucedido e acusa o colega de ser «mal-educado»:

Veja, também, o momento em que André Lopes esclarece polémica com a concorrente Érica Silva, no programa «Dois às 10»: