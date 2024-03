Pedro Crispim faz despedida emocionante e recebe apoio de várias caras conhecidas!

No passado dia 14 de março, Pedro Crispim despediu-se do Extra do Big Brother Desafio Final, através de uma publicação de Instagram! A acompanhar vários momentos do comentador no Extra, Pedro Crispim escreveu um texto emocionante em jeito de despedida.

Na descrição, podemos ler:

«Hoje será o meu último EXTRA, temos encontro marcado na TVI, perto das 00:00. Foi uma caminhada intensa, desafiante e muito feliz esta. Espero que se tenham ( acima de tudo ) divertido comigo, connosco. Agradeço muito o voto de confiança, as vossas palavras, carinho e até os puxões de orelhas, que eu bem mereci, pois sou um autêntico selvagem. Um dia volto com mais bobage, por agora mais do que qualquer coisa, preciso de umas férias. Agora vou apanhar o meu . Vamo-nos vendo por aqui!»O comentador recebeu várias mensagens de apoio. Pode-se ler algumas como: "Adoro!!!! Amo as suas expressões que falam tudo", "Vamos sentir a tua falta! Muita! Pedro", "Parabéns pelo excelente trabalho! Obrigada por deixar a sua "pegada digital " que tanta diferença faz em qualquer projecto ou situação das nossas vidas!", "O Pedro é único e eu adoro-o! Volte rápido!».

Tássia Camargo, Alice Alves e Diana Lopes foram algumas das caras conhecidas que comentaram a publicação do comentador.

Aproveite e veja Pedro Crispim a comentar o Big Brother - Desafio Final: