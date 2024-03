A entrevista intimista de Cristina Ferreira a Francisco Monteiro: «Se eu consigo amar desta maneira, há de haver aí alguém que também consiga»

É já este sábado que Francisco Monteiro vai entrar de novo pela sua casa e dar-se a conhecer um pouco mais! O vencedor do Big Brother 2023 vai estar à conversa com Cristina Ferreira, este sábado, às 14h00 na TVI.

No teaser do programa, Francisco Monteiro confessa «é talvez a entrevista mais intimista que eu tive na minha vida». Esta é sem dúvida uma conversa a não perder!

O ex-concorrente recorreu à conta de Instagram para fazer um desabafo sobre esta entrevista. Na descrição pode-se ler:

"É sem sombra de dúvida algo que adorei fazer parte, que me enche de orgulho e que me deixa super preenchido. Foram horas que pareceram meros minutos porque quando fazemos o que gostamos e com as pessoas certas a vida passa a correr!

Não posso dizer que tenha sido difícil, provavelmente porque quem estava do outro lado consegue fazer com que tudo e todos se tornem melhores, de uma mestria inigualável!! Hoje posso dizer com toda a certeza que a @dailycristina è muito mais e melhor do que aquilo que a maioria pode constatar!

Espero que gostem, mas acima de tudo com esta entrevista acredito que me consigam conhecer (ainda) melhor.

Grato por ter cada um/a de vocês ao meu lado".

Veja a partilha, aqui: