Assista à cerimónia completa! Bruna Gomes e Bernardo Sousa partilham o casamento consigo. Veja aqui!

As primeiras imagens do casamento de Bruna Gomes e Bernardo Sousa!

Bruna Gomes revelou as primeiras imagens do casamento civil com Bernardo Sousa. A cerimónia aconteceu na Madeira, esta terça-feira, 26 de março. O casal viajou até à ilha da Madeira apenas com aqueles que lhes são mais próximos e casaram em segredo!

Dia 27 de março, Bruna Gomes partilhou a primeira parte de um vídeo que acompanha todos os momentos do grande dia! No primeiro vídeo, Bruna Gomes e Bernardo Sousa mostram o momento em que embarcaram para a ilha da Madeira e a influenciadora foi surpreendida pela mãe e pela irmã, que vieram do Brasil. Quinta-feira, dia 28 de março, saiu um novo vídeo no canal de Youtube da influenciadora que mostra as primeiras imagens da cerimónia. Enquanto se preparam para o grande momento, Bernardo Sousa assume um «nervoso miudinho»: «Até agora, estava tranquilíssimo. Agora quando foi o momento de vestir o fato, deu aquele nervoso miudinho mas é um nervoso bom, é um nervoso de muita felicidade e muita alegria. Estou em paz, estou tranquilo, é uma coisa que queríamos os dois, é abençoado pela nossa família e pelos nossos amigos, portanto não podia estar mais feliz», começou por dizer o piloto.

Ontem, dia 29 de março, Bruna Gomes partilhou um novo vídeo! Nesta partilha mais recente pode ver a cerimónia completa! Veja os detalhes da noite, a troca de palavras e o beijo! Foi verdadeiramente bonito e emocionante... Confira aqui neste novo vídeo exclusivo partilhado pela noiva: