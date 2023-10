Bruno Savate deixa mensagem especial a Francisco Monteiro: «Estamos juntos…»

Francisco Monteiro tem estado no centro de vários confrontos dentro da casa do Big Brother. As discussões com Catarina Esparteiro e Ossman Idrisse são cada vez mais acesas e esta quarta-feira, 4 de outubro, os concorrentes entraram num confronto particularmente tenso, com trocas de insinuações e insultos.

Depois da discussão, Francisco Monteiro recebeu um avião de apoio com a seguinte mensagem: «Alma do BB. Portugal contigo».

No anexo, o concorrente partilhou com os colegas: «Eu só espero que o Savate goste de mim lá fora».

Bruno Savate ouviu as palavras de Francisco Monteiro e partilhou nas redes sociais um vídeo, onde deixou uma mensagem de apoio ao concorrente. «Claro que gosto amigo, estamos juntos», escreveu.