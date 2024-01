Começa a luta de galos! Entrada bombástica de Bruno Savate vem atrapalhar o jogo de Miguel Vicente? Veja os primeiros confrontos

Grávida e estilosa: Inspire-se no look arrasador de Mafalda Castro!

Esta quinta-feira à noite, no Diário Especial do Big Brother conduzido por Cláudio Ramos, demos as boas-vindas a um novo concorrente que vem, com certeza, agitar com a casa. Bruno Savate surpreendeu todos os concorrentes, com a sua entrada implacável. Após atribuir uma planta verdadeira a uma das «plantas» da casa, o veterano dos reality shows entrega um objeto em forma de bomba-relógio e justifica: «Sempre que a Bárbara tenta acender o rastilho ao Miguel, o Miguel está prestes a rebentar, a fazer as malas e a ir embora... Se a Bárbara lhe acende aquele rastilho, vou ter que o ajudar a fazer as malas». E o concorrente algarvio reage: «Mas, queres que eu saia já ou posso continuar cá? Se quiseres eu saio...».

Depois da sua entrada bombástica, Bruno Savate e Miguel Vicente conversam na casa de banho e as «farpas» entre ambos continuam. O veterano dos reality shows começa por alertar Miguel Vicente que um «jogador inteligente» não combina a sua estratégia com outros possíveis jogadores lá fora, e atira: «Um bom jogador não combina... eu não me preocupo minimamente com jogadores que combinam o jogo lá fora... chegas aqui e não tens ninguém para jogar, chegas aqui e ficas sem jogo». Miguel Vicente tenta justificar-se perante os «conselhos» de Savate.

Depois, Savate faz uso da sua tão conhecida ironia, marca característica enquanto jogador, e atira: «Então, eu ouvi uma conversa a tua a dizer que o Monteiro só ganhou porque tinha os teus apoiantes... eu estou cheio de medo de ti aqui dentro! (...) tens de ser mais humilde...», diz em tom de alerta a Miguel Vicente. Este não concorda com o que ouve e reage: «Eu não disse isso... entendeste à tua maneira, é a tua opinião, mas ainda bem que vieste para aqui, eu estava a precisar de qualquer coisa...».

Os dois concorrentes voltam a recordar uma situação que aconteceu lá fora, em Bruno Savate atira: «Estiveste muito mal aí no bar, dizes que vais, à última hora dizes que não te queres misturar com aquela gente e passado duas semanas vais dormir para casa de uma delas, depois já vais para a discoteca com a Diana e com a Mafalda...», e Miguel Vicente reage a essa situação que aconteceu após a edição do Big Brother 2022, da qual saiu vencedor.

Após essa interação com Bruno Savate na casa de banho, Miguel Vicente desabafa com Leandro: «Quis protagonismo, ele sabia o que é que havia de agarrar, não anda aqui há dois dias! (...) vou manter-me igual, estou bem com toda a gente, e se ele vier para cima de mim, não vai apanhar ventos e tempestades, vai apanhar um tsunami, e que meta um garrafa de oxigénio às costas, porque vai ter de fazer um mergulho bem fundo...», atira, referindo-se ao veterano dos reality shows. O concorrente algarvio garante que não vai ficar calado se Bruno Savate for contra ele e frisa: «Gostava que a Joaninha (Albuquerque) viesse, a ver se ele continuava com a moral que está agora».

