Francisco revela situação insólita do jantar com Márcia: «Mete o telemóvel em cima da mesa. Estás a gravar…»

Márcia Soares e Francisco Monteiro estiveram esta quinta-feira no programa «Dois às 10» da TVI a falar sobre o estado da relação dos dois e o vencedor do «Big Brother» revelou uma situação insólita que aconteceu durante o jantar a sós com a amiga especial.

Francisco Monteiro começou por afirmar: «Sinto que a Márcia não acredita em mim». Márcia respondeu: «É mútuo. Conhecemo-nos no jogo e isso tem influência. Ele não acredita nas minhas intenções e não consegue aprender o que fiz dentro do jogo…», sublinhou.

Depois, o ex-concorrente falou do facto de Márcia ser muito desconfiada: «Desconfia de tudo, tudo tem uma segunda intenção», disse contando que durante o jantar, Márcia pediu para que ele pussesse o telemóvel em cima da mesa, com receio de que gravasse a conversa.

«Disse-me: 'Mete o telemóvel em cima da mesa. Estás a gravar…». Márcia confessou: «Estava com medo que ele me gravasse a conversa para alguma coisa, sei lá» e Francisco retorquiu: «Nunca vi ninguém assim».

A este propósito, Cláudio Ramos deixou um conselho à ex-concorrente: «A Márcia é muito desconfiada. Já alguma vez fez terapia? Devia… O que lhe está a acontecer é uma coisa muito boa, muito preciosa e se você não a aproveitar… tem de aproveitar, desarmar, viver e gozar até onde apetecer».

Recorde-se que Francisco Monteiro e Márcia Soares desfizeram todas as dúvidas no «Dois as 10». Márcia Soares e Francisco confirmaram que os dois se encontraram, tiveram a tão aguardada conversa, num restaurante de um hotel na Foz, no Porto.

Mas a notícia bombástica foi mesmo o facto de Márcia Soares ter confirmado que o tão esperado beijo na boca já aconteceu. A concorrente começou por confirmar que quem tomou a iniciativa para o encontro foi Francisco Monteiro. «Foi no início desta semana».

«Falámos de algumas coisas, não falámos de tudo o que devíamos, já deu para conhecer um pouquinho (…) Relativamente ao Big Brother mais vale deixar para trás», explicou Zaza. «Falamos só de dois três assuntos que nos marcamos lá dentro», acrescentou Márcia.

Sobre o primeiro encontro a sério fora da Casa mais vigiada do País - que resultou no tão esperado beijo - Francisco revelou que a finalista estava «mais nervosa do que numa gala (…) Foi num restaurante, na Foz , num restaurante de um hotel (…) A Márcia estava muito nervosa e depois la bebeu um copito de champanhe…»

Cláudio Ramos deu a sua visão da história entre os dois. «Acho que a Márcia está muito apaixonada pelo Francisco e ele também. Deve haver um meio termo. O vosso medo é entregar. A Márcia tem medo de se entregar a ele e lhe fazer o mesmo que outro homem já lhe fez».

Cláudio Ramos quis saber se os dois já se beijaram e, após muito insistência, acabou por ter a tão esperada resposta. «sim», confirmou Márcia. O apresentador recordou que venceu a aposta que fez com o irmão de Francisco Monteiro. «Vamos jantar os três».

Questionados sobre o futuro, ambos garantam que querem manter pelo menos uma relação de amizade e Márcia admitiu mesmo que já pensou na «possibilidade do namoro». «Foi uma das 500 opções», revelou.

Ainda assim, para já a concorrente diz querer focar-se no trabalho e nas oportunidades que podem vir aí - mantendo aberta a possibilidade de entrar no «Big Brother - Desafio Final», com ou sem Francisco Monteiro.