Caos, tensão e lágrimas! Vina sai disparada e avisa Jéssica: «Não me metes medo com esse piscar de olhos!»

Hoje à noite, no Diário Especial apresentado por Cláudio Ramos, ficamos a saber a concorrente escolhida pelos portugueses para abandonar a casa, ao mesmo tempo que recebemos a nova concorrente para entrar neste Desafio Final. Após 24 horas, Iasmim Lira deixa a casa mais vigiada do país, e Jéssica Galhofas entra para surpresa de todos. Aquando da sua entrada, o Big Brother surpreende as concorrentes com imagens dos seus conflitos passados, tanto na edição anterior, como depois do programa. De amigas a inimigas, Jéssica e Vina recordam aquilo que as separou, e a conversa começa a subir de tom: «Está muito indignada por não lhe ter dado mais canal...», ataca a concorrente dos Açores.

Entretanto e durante o direto, começa o bate-boca entre as duas concorrentes, enquanto Cláudio Ramos faz perguntas a Jéssica Galhofas sobre o que pensa de outros concorrentes como Noélia, Fábio Gonçalves e Diana Lopes. Vina não contém as palavras e ataca: «Coitadinha não, que eu não te estou a ofender! Não tenho medo desses piscas do olhos e dessas expressões de cara, vai por outro caminho, que esse já está gasto...! Não vou permitir faltas de respeito, desta vez não!», atira Vina a Jéssica.

Após um momento de tensão entre as duas, Jéssica começa a atribuir «sorrisos» e «caras menos simpáticas» aos concorrentes, e as coisas esquentam quando esta vai atribuir uma dessas características a Catarina Esparteiro. Durante um bate-boca entre as duas, Vina Ribeiro levanta-se do sofá, a chorar, e Catarina vai atrás dela, mas deixa recado a Jéssica: «Desculpa lá, eu não quero falar contigo, olha como é que deixaste a Vina? Tinha vergonha, uma pessoa mais velha do que tu... chegas aqui e vês como é que deixaste a mulher?», ao mesmo tempo que sai e acompanha Vina em direção aos quartos.

