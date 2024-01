De costas voltadas? Jéssica Galhofas devolve a pulseira a Fábio Gonçalves! Saiba tudo

Jéssica Galhofas responde de forma surpreendente à pergunta de Fábio: «Gostavas que saísse no domingo?»

Na edição do Big Brother 2023, Jéssica Galhofas e Fábio Gonçalves forma dois concorrentes muito próximos. Na altura, a concorrente «roubou» a pulseira que Fábio usava.

Até sair da casa, Jéssica Galhofas usou a pulseira que o colega lhe «deu» até Francisco Vale mostrar que não gostava disso.

Jéssica Galhofas regressou à casa mais vigiada do País, para enfrentar o Desafio Final, na noite passada.

Esta tarde, numa conversa no jardim, Leandro deu conta que «eles já devolveram as pulseiras um ao outro», o que surpreendeu Miguel Vicente, mas o nortenho confirmou, «já devolveu, já devolveu». Ficou ainda no ar que Jéssica Galhofas tenha deixado de seguir Fábio Gonçalves nas redes sociais.