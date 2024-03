Catarina Miranda, João Oliveira e Carolina Nunes: o «triângulo amoroso» que está a dar que falar na casa!

«Não estava à espera que ele andasse aos beijos com a Carolina» Catarina Miranda revoltada com João Oliveira

O «Big Brother 2024» arrancou neste domingo, 24 de março e os novos concorrentes já estão a dar tudo. Entre várias discussões, também o amor já parece andar no ar.

Catarina Miranda, João Oliveira e Carolina Nunes são o primeiro triângulo amoroso a formar-se na casa mais vigiada do País. «Acho que a Catarina estava muito fiada em formarmos um casal. Em momentos iniciais, achei que estava a ser algo não tão a sério e acho que, entretanto, por ter tido uma aproximaçãozita já mais com a Carolina, provavelmente não gostou disso», explicou o concorrente no confessionário.

João Oliveira foi questionado sobre se há um possível interesse em Margarida Castro, mas este negou: «Para me interessar por alguém é preciso muito, eu sou muito seleto, mas curto estas tangas», atirou.

Catarina Miranda, já admitiu que João Oliveira é o seu «género» mas não tem gostado do comportamento do colega: «Eu como mulher sinto-me usada pelo João, porque ele está a fazer dois jogos completamente distintos, quando nós combinamos uma só coisa, que era: fazemos o nosso jogo e é isso. Eu estendi a passadeira vermelha e ele desfila. E ele não, agarra na carpete, leva as luzes, leva tudo e desaparece», desabafou no confessionário.

Em relação a Carolina Nunes, o concorrente já frisou que a colega faz mais o seu «tipo». João Oliveira foi ainda questionado sobre um possível envolvimento com alguém na casa e este garantiu: «Eu não vou anular ou impedir que isso aconteça, mas não faço intenção e não quero colar-me a alguém».

João Oliveira tem mostrado mais interesse a Carolina Nunes. O concorrente acabou por dar um beijo no pescoço à colega e quem não gostou foi Catarina Miranda: «Eu compro um Ferrari novo em folha e a estrear. De repente, vou a ver e já tem outro motorista», disse no confessionário. «Eu não estava à espera que ele andasse aos beijos à Carolina no pescoço e andasse a agarrá-la, que parecia que eles já namoravam há dez mil anos. Não estava à espera disso», concluiu.

Catarina Miranda meteu os pontos nos «i’s» em relação a Carolina. A concorrente garantiu que não tem «nada contra ela», mas não gosta do facto de a concorrente não ter «jogo».