Catarina Miranda revela novidade: «Domingo é dia de gala e eu lá estarei a marcar presença»

Catarina Miranda fez o rescaldo da sua expulsão do Big Brother 2024 em conversa com Cristina Ferreira, no "Dois às 10".

A ex-concorrente assumiu o erro e garantiu que a sua preocupação foi sempre o Gabriel e que nunca lhe quis fazer mal.

A apresentadora fez diversas questões sobre o jogo de Catarina Miranda e se esta se sentia a protagonista do jogo, ao qual a resposta foi positiva. "Eu sentia-me protagonista desde o primeiro dia. Nenhum deles era opositor."

Miranda garantiu que tudo o que fez foi também para dar protagonismo aos colegas, porque "sem eles, eu não tinha jogo" e "sempre os tentei puxar para o jogo". Catarina sempre se sentiu a remar contra a corrente.

Após a expulsão de Catarina Miranda, devido a um comportamento excessivo, a ex-concorrente do Big Brother tem-se mostrado bastante ativa nas redes sociais onde tem partilhado algumas novidades com os seus seguidores.

Esta quarta-feira, 22 de maio, a ex-concorrente de Almeirim, gravou um storie onde anunciou que vai marcar presença em estúdio na gala do Big Brother do próximo domingo, dia 26: «Domingo é dia de gala, domingo mais um dos meus colegas vai abandonar a casa mais vigiada do País e eu lá estarei a marcar presença. Conto com vocês para fazermos aquele que é o melhor reality show do mundo».