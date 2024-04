Cláudio Ramos reage à expulsão de Leokádia Pombo: «É impossível não lhes criar afecto…» Veja aqui!

Arrasou: Veja aqui os melhores looks de Leokádia fora da casa

Cláudio Ramos promete comprar máquina de costura a Leokádia: «Ofereço com todo o gosto!»

Leokádia Pombo foi a concorrente escolhida pelo público para abandonar a casa do Big Brother 2024, na passada gala de domingo, dia 14 de abril. A ex-concorrente esteve no programa «Dois às 10» a conversar com Cláudio Ramos sobre o percurso de Leokádia na casa mais vigiada do país.

Na conversa, Leokádia confessa: «Desde os 9 anos que aprendi a costurar e sempre quis ter uma própria loja de roupa africana e percebi que aqui na Avenida da Liberdade, em Portugal, não tem nem uma loja de roupa africana. Eu sempre disse que um dia eu vou conseguir abrir uma loja de roupa capulana. Espero um dia conseguir comprar uma máquina de costura e começar a produzir».

Após estas palavras, Cláudio Ramos afirma: «Primeiro tem de ter casa, a máquina de costura não tem problema, que trato eu da máquina de costura. Ofereço com o maior gosto. Assim que tiver a sua casa faço questão de lhe entregar uma máquina de costura. E, depois faz umas capulanas lindas para vender e à medida que for vendendo, as coisas vão-se compondo, vai-se orientando. Não sei se vai conseguir trazer o seu filho, porque há esse problema, mas vai conseguir ajudar a sua família».

Leokádia emociona-se com o gesto de Cláudio Ramos e agradece: «Muito obrigada, só tenho gratidão», o apresentador acrescenta: «Uma máquina de costura a mim não me custa oferecer-lhe. Se eu sei que a máquina de costura pode ser o primeiro passo para a sua grande marca de moda então vá, eu entrego-lhe a máquina de costura com o maior gosto».

Durante a tarde desta segunda-feira, Cláudio Ramos reagiu à conversa que teve com Leokádia e escreveu uma bonita reflexão sobre a ex-concorrente.

«… A Leokadia foi expulsa do BB ontem, saiu triste, mesmo que não o diga. Depositou nesta aventura tanto do que quer e merece para a sua vida, saiu do programa 21 dias depois de entrar. À espera dela cá fora muitas coisas para resolver, para arrumar, para realizar», começou por escrever na legenda da publicação.

«A Leokadia quer que o filho venha para os seus braços, está disposta a trabalhar dia e noite para que a sua família, que está em Moçambique, não continue a passar dificuldades, tem o sonho de ser criadora de moda. Quando a escutamos falar com a alegria estampada na cara, parece que a vida lhe foi sempre generosa. Não foi. Quase nunca foi, mas escolheu o sorriso como caminho. Meu Deus, o que esta mulher já passou na vida … e ainda assim sorri. É sempre mais feliz quem sorri!», acrescentou.



«Hoje a Leokádia saiu do programa mais perto dos sonhos que sonha e eu penso que é impossível não lhes criar afecto. A todos eles, cada um à sua maneira. Faço questão disso, são património emocional que levo para a vida. Todos!», concluiu o apresentador do Big Brother.

