Lágrimas e muita emoção! Veja a bonita mensagem do Big Brother para os concorrentes

A última Emissão Especial do ‘Big Brother- Desafio Final’ desta quinta-feira, 14 de março, ficou marcada por muita emoção.

Cláudio Ramos agradeceu aos cinco «valentes» e passou a palavra ao anfitrião da casa mais vigiada do país.

O Big Brother emocionou os concorrentes com o seu discurso: «Dizem que os desafios mais duros são dados aos mais fortes e não é mentira. Aqui chegados, tenho algumas palavras para vocês. Entraram nesta experiência sem a incerteza da primeira vez, é certo, e com a bagagem do regresso a casa, se isso ao menos tornasse alguma coisa mais fácil», começou por dizer.

«Conviver com pessoas diferentes, superar a saudades, o desgosto ou a insegurança de não estar à altura do que esperam de cada um de vocês só pode ser mesmo para os mais resilientes», acrescentou.

«Dobrámos as semanas, os dias, as horas, fomos a companhia dos que estão connosco 24/7, no fim temos a prova que o tamanho do esforço é mesmo proporcional à recompensa: somos o programa mais visto em Portugal! Por isso e por tudo, estão de parabéns, são parte fundamental deste sucesso», agradeceu ainda.

«Em meu nome, em nome de toda esta equipa, em nome do Cláudio, agradecemos a vossa resistência, o vosso amor, empenho, e a vossa entrega. Obrigado», rematou, emocionado.

Recorde-se que, pela primeira vez, o desfecho do jogo será dividido em duas fases: a meia-final, que será transmitida no sábado, dia 16, e a grande final, domingo, 17 de março. Os finalistas desta edição são: Vina Ribeiro, Ana Barbosa, Noélia Pereira, Bruno Savate e Bárbara Parada.