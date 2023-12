Big Brother! Cristina Ferreira faz revelação sobre a gala de hoje: «Surpresa para os concorrentes»

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, fez uma revelação inesperada sobre a gala do Big Brother deste domingo, 10 de dezembro. A menos de um mês da grande final, espera-se uma noite verdadeiramente surpreendente.

Regressada da viagem que fez com o filho e as avós deste, Cristina Ferreira revelou: «Já no aeroporto para voltar a casa e ligar à casa logo à noite. Hoje há gala do Big Brother, com uma surpresa para os concorrentes», escreveu num post nas redes sociais.

«Volto, como sempre a cada viagem, mais feliz e certa de que é para isto que trabalho. Nada me entusiasma mais do que a descoberta. Olho para cada destino novo como uma criança que recebe um presente», acrescentou.

A apresentadora rematou: «À conta do meu trabalho já tive a sorte de viajar muito. Trouxe em muitas delas pessoas da minha família que vivem o sonho comigo. A próxima das avós, diz o Tiago, que será à Islândia. Não sei se estão preparadas para o frio mas já está anotado. Até logo à noite».

A gala do Big Brother de hoje é dedicada à Verdade. Os concorrentes vão, uma vez mais, ser postos à prova. A caixa da coragem regressa à casa. Será que os concorrentes vão ter coragem de arriscar e descobrir o que tem dentro? O certo é que hoje ficamos a conhecer o primeiro finalista desta edição do Big Brother, dado que a gala vai ter um Passaporte para a Final.

Falta pouco para a grande final e hoje um dos nomeados será expulso. Iasmim Lira, Joana Sobral e Francisco Vale estão nomeados e um deles vai abandonar a casa mais vigiada do País. Hoje vamos também ficar a conhecer o Top 7 desta edição.