Cristina Ferreira partilha desabafo: «Não entendo e não consigo qualificar»

Mafalda Castro, esteve presente pela primeira vez, após anunciar a sua gravidez, no programa «Dois às 10», onde explicou o que aconteceu durante a sua ausência na televisão, aproveitando para fazer um agradecimento especial a Cláudio Ramos e a Cristina Ferreira pelo apoio prestado.

Após este desabafo de Mafalda, Cristina Ferreira recorreu às redes sociais para partilhar uma opinião sobre as mulheres que têm problemas no trabalho a partir do momento em que comunicam uma gravidez.

«A quantidade de mensagens que recebi a contar experiências traumáticas com chefias na gravidez é assustadora. Não entendo e não consigo qualificar», começou por referir a diretora de entretenimento e ficção da TVI.

Cristina Ferreira acrescentou: «Quando alguém que dirijo me conta de uma gravidez a única coisa que posso é celebrar, estar, apoiar, ficar genuinamente feliz. É natural e óbvio. Com a Mafalda a ansiedade era apenas para que tudo ficasse bem».

«A Mafalda volta segunda à antena, sentadinha para cuidarmos todos do bebé que aí vem. E deixo aqui uma frase que disse à Madalda que pode e deve ser dita em qualquer profissão e por qualquer director. A TELEVISÃO NÃO TEM IMPORTÂNCIA NENHUMA PERANTE A VIDA», rematou.

Recorde-se que Mafalda Castro teve um descolamento da placenta e vive uma gravidez de risco que a obrigou a repousar em casa e a interromper a apresentação dos diários do «Big Brother 2023» em outubro, quando descobriu que estava grávida.

Emocionada, Mafalda Castro agradeceu aos dois apresentadores o apoio prestado nessa fase: «Eu tenho duas das pessoas que se preocuparam muito comigo aqui à minha frente e não só o Cláudio que, atenção, esteve sempre comigo, que ele é mesmo espetacular e eu adoro o Cláudio».

Mafalda Castro admitiu não ter sentido medo por lhe terem «dado a mão»: «Ter alguém como vocês é muito importante. Gostava que todas as mulheres tivessem tido a experiência que eu tive que é não ter medo e é graças a ti Cristina», afirmou.

«A mensagem que me mandaste a forma como lidaste comigo, nunca senti pressão e não tive medo de nada e mandaste uma mensagem tão querida quando soubeste e disseste ‘não te preocupes com nada, fica em casa’», acrescentou.

Mafalda disse ainda: «Há tantas mulheres que não tem a sorte de ter uma chefe assim. No nosso País há mulheres que são despedidas porque estão grávidas, que vêm a carreira delas a ser posta em causa», confessou a Cristina Ferreira. «Se eu nunca tive medo foi graças a ti e graças à forma como me trataram», concluiu.