Mafalda Castro regressa à TVI com novo desafio. E começa já na próxima semana

Mafalda Castro, apresentadora da TVI, terá um novo desafio profissional na estação, depois de ter estado uns meses afastada e em repouso absoluto em casa, devido a uma gravidez de risco.

No programa «Dois às 10», a apresentadora falou sobre esta nova fase da vida e Cristina Ferreira adiantou em primeira mão que Mafalda será a apresentadora dos diários do novo «Big Brother - Desafio Final», que estreia já no próximo domingo, dia 7 de janeiro.

«Podemos dar aqui uma novidade: A Mafalda vai fazer os diários do Desafio Final. Já temos as indicações todas, ela vai estar em estúdio, vai estar sentada e por isso mesmo durante as semanas todas do Desafio Final a Mafalda vai fazer-lhe companhia às 19», revelou Cristina Ferreira.

Os diários estreiam no dia seguinte, segunda-feira dia 8 de janeiro, uma vez que serão emitidos durante a semana, de segunda a sexta-feira, ao final do dia, antes do Jornal Nacional, como habitualmente.

Para além de Mafalda Castro aos comandos dos diários, já se sabe que Cláudio Ramos irá conduzir o Big Brother - Desafio Final, com data de estreia marcada para o próximo domingo, dia 7. O apresentador está ansioso por este novo desafio e promete ser memorável.



Na gala de Natal da última edição do «Big Brother 2023», Cristina Ferreira anunciou que para além do Desafio Final, haverá ainda o Big Brother 2024: «Este foi um presente que me foi deixado e o presente é este: Estão abertas as inscrições para o Big Brother 2024. A partir de hoje, caso queira ser concorrente da próxima edição é aceder a tvi.pt e inscrever-se».

A apresentadora fez ainda mais uma revelação inédita e surpreendente: «E mais, o próximo concorrente e participante da edição de 2024 pode ganhar também 100 mil euros», afirmou, à semelhança do que já aconteceu na edição que terminou no dia 31 de dezembro e que teve Francisco Monteiro como grande vencedor.

Voltando a Mafalda Castro, a apresentadora mostrou-se radiante e ansiosa com este regresso, visto que foi obrigada a interromper a apresentação dos diários do «Big Brother 2023», que começou em setembro desse mesmo ano, após ter descoberto que estava grávida e que era uma gravidez de risco.

De recordar que Mafalda Castro anunciou a 26 de dezembro de 2023 que está grávida de um menino, fruto da sua relação com o companheiro, Rui Simões. A notícia saiu após muito se ter especulado, devido à ausência súbita da apresentadora dos diários do Big Brother, na TVI.

Desde o anúncio, a apresentadora tem recorrido às redes sociais para falar sobre esta nova fase da sua vida. No sábado, dia 30 de dezembro, Mafalda Castro partilhou uma fotografia inédita da barriguinha de grávida, mostrando-se radiante.

«Primeira polaroid (pedi ao Rui Simões para não apanhar o forno mas não foi possível)», escreveu a apresentadora na legenda da publicação, que somou muitos elogios por parte dos fãs e seguidores.

Na caixa de comentários pode ler-se: «Mais linda que nunca»; «Dois fornos»; «A mais linda»; «Do mais lindo que há»; «coisa boa», são algumas das mensagens dirigidas a Mafalda Castro e a Rui Simões, que vão ser pais pela primeira vez.

Também no dia anterior, a apresentadora tinha respondido a algumas perguntas, através dos stories do Instagram: «Ficaste logo feliz quando soubeste que estavas grávida?», quis saber um seguidor.

«Fiquei logo muito feliz e com muito medo. Foi um misto de emoções. Nem toda a gente tem que ter a mesma reação, mas eu fiquei logo muito feliz e a partir do dia que vi positivo tive logo medo, medo de tudo. Mas feliz», contou Mafalda Castro.

Outra das questões dizia respeito aos sintomas da gravidez: «Qual foi o sintoma que te levou a pensar que poderias estar grávida?», lê-se. «Isto é muito parvo», começou por referir a apresentadora da TVI, no vídeo partilhado.

«A primeira coisa que eu reparei foi não me conseguir pôr de barriga para baixo. Ficava mal disposta e eu pensei ‘é estranho, sempre me deitei de barriga para baixo’. E depois quando fiz o teste pensei. E só fiz o teste porque nesse dia ia ao médico e pensei ‘se vou ao médico convém saber se estou’ e estava», afirmou.

Para além desta sessão de perguntas e respostas, um dia depois do anúncio, a comunicadora recorreu também às redes sociais para mostrar a barriguinha e explicar a ausência dos últimos meses.

«Estive em casa este tempo todo por causa disto, não pelo facto de estar grávida, mas porque logo desde início, quando soube que estava grávida, foi uma gravidez de risco e tinha que ficar em casa a repousar, era literalmente a única que eu podia fazer», contou.

Mafalda acrescentou: «Depois enquanto estive em casa tive covid, mas o que interessa é que estou bem. Agora já estou de mais tempo e senti-me confortável para vos contar. Claro que quando falava com algumas pessoas não dizia a verdade porque não me sentia confortável».

«E acho que nós só temos de dizer não quando os médicos dizem que podemos, mas quando nos sentimos confortáveis e foi isso que decidimos fazer. Mas estamos muito felizes agora», adiantou a apresentadora visivelmente feliz.

Mafalda Castro aproveitou também para mostrar a barriga: «Dizer que já se nota um bocadinho, só disfarcei porque estou em casa. Mas recebemos muitas mensagens a dizer que já sabiam e desconfiavam, portanto mesmo em casa é difícil esconder uma coisa assim».

'E é isto, agora que já tirámos o elefante da sala, vou-vos mostrar roupas de bebé. Estou a brincar, não vou hoje», afirmou entre risos, muito bem-disposta.