Fatos do afilhado e do filho de Cristina Ferreira foram feitos por conhecido alfaiate português. Saiba tudo

Cristina Ferreira, diretora de entretenimento e ficção da TVI, viveu um dia importante neste sábado, 23 de setembro, ao casar uma pessoa muito especial para si.

Nas stories do Instagram, Cristina Ferreira revelou: «Casei o meu afilhado. Um dia muito feliz», escreveu na legenda de uma fotografia em que se vê o Convento de Mafra.

Depois, foi partilhando várias fotografias do dia e da decoração do espaço e numa delas, Cristina Ferreira agradeceu a Paulo Batista, conhecido alfaiate português, por ter feito o fato de casamento do afilhado e do filho, Tiago.

«Obrigada por fazeres o mais bonito fato do noivo e o do meu filho. Os meus príncipes», escreveu a apresentadora, na legenda de uma fotografia em que se mostra ao lado de Paulo Batista.

