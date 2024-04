Atritos entre David Maurício e Daniela Ventura não passam de uma estratégia? «Continua a fazer o que estás a fazer...»

David Maurício acaba relação de amizade com Daniela Ventura?: «Se alguém me magoa deixo de falar com as pessoas»

No Big Brother, David Maurício e Daniela Ventura têm-se mostrado em vários atritos ao longo desta semana devido à aproximação do concorrente com Catarina Miranda, mas nem tudo passa de uma estratégia.

Esta tarde, na esfera, David Maurício e Daniela Ventura estiveram a conspirar contra o jogo de Catarina Miranda. «O que é que estás a fazer David? Estás a tentar jogar? A tua amizade é verdadeira?», questionou Daniela.

«Com aquele grupinho? Estou a tentar perceber algumas cenas…aproximar-me mais», respondeu David. «Levaste o meu conselho? Se for para fazer jogo faz com os teus aliados. Não estejas aqui a juntar-te com pessoas que sabes que não são as tuas pessoas…», disse Daniela.

«Eu sei, tu és a minha pessoa», garantiu David. «Tu é que dizes que estás confuso…tu não sabes se o que eu fiz foi jogo ou se foi verdade. Foi jogo ou não foi jogo?», questionou Daniela.

Daniela Ventura tentou perceber se as atitudes que David tem tido são apenas jogo: «Quem é que te protegeu desde o dia 1?». «Se foi jogo? Eu sei que foi», garantiu David.

«Eu não estou (a fazer jogo), gosto de ti ou gostava de ti como pessoa. Gosto de ti como pessoa, não vou dizer que não me magoaste, magoaste-me imenso. Eu quando gosto de uma pessoa, gosto da pessoa para sempre», frisou Daniela.

David Maurício revelou ainda: «Não é mentira nenhuma tentar aproximar-me do grupo para entender algumas cenas. A Miranda aos poucos vai-me contando o jogo dela sem se aperceber. Aos poucos vou sabendo que ela não confia nada na Margarida. Como a Margarida no outro dia conseguiu desabafar comigo». «Eu não me quero juntar a eles, eu gosto de ti. Quero estar numa boa contigo. Fiquei mais chateado quando disseste que não tenho poder de argumentação», acrescentou.

Daniela Ventura alertou o colega: «Se alguma coisa acontece pensa onde nós estamos…». «Faz como tu estás a fazer, eu vou continuar como estou a fazer, venho, estou contigo, discuto contigo…».