David Maurício e Daniela Ventura em trocas de elogios nas redes sociais. Veja o que disseram um ao outro

Desde que saiu da casa mais vigiada do país e alcançou o segundo lugar no pódio, Daniela Ventura tem estado bastante presente nas redes socais. Na grande final do Big Brother 2024, Inês Morais foi a grande vencedora e a merecedora do cheque de 100 mil euros. A ex-concorrente, na rede social "X", tem respondido aos fãs e feito várias declarações.

Nesta rede social, Daniela reagiu ao facto de não ter vencido e escreveu: «Eu ganhei , só não levei o check».

Gabriel Sousa e Daniela Ventura tiveram uma relação 'agridoce' dentro do Big Brother. O 'triângulo amoroso' vivido entre os dois ex-concorrentes e David Maurício deu que falar e marcou uma relação negativa entre os dois concorrentes. Durante a gala final, Gabriel Sousa acabou ferido após festejar a vitória da amiga Inês Morais, e Daniela já reagiu a esse acontecimento. No "X", escreveu: «Nada ficará mais ferido que os meus olhos para quem ainda acha que saia calção é a drena». Veja aqui.

Ambos os ex-concorrentes criaram uma conta na rede social e têm tecido largos elogios um ao outro. Daniela escreveu:

«Eras o meu concorrente favorito» e David reagiu em tom de brincadeira: «O meu também… perdeu-se no encanto de uma Niella.. foi pena».

Foram várias as suposições feitas sobre a existência de um suposto filho, mas Daniela Ventura já desmentiu todos os rumores, e escreveu: «Ah sim por falar nisso , alguém sabe do suposto filho que eu tenho ? Acho que perdi a criança por aí» Veja aqui.

Ainda na mesma rede social X uma fã de Daniela Ventura escreveu: «Ainda hoje me custa a acreditar que a Daniela não foi a vencedora!». À qual, Daniela Ventura responde: «Não se preocupe. Difícil mesmo foi andar com óculos partidos durante dois meses».