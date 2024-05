Carne halal de Daniela Ventura fora da lista de compras e Inês Morais atira: «No que depender de mim ficas sem carne»

Saiba como é Daniela Ventura «fora da casa» do Big Brother! Veja as imagens

Daniela Ventura indignada com as compras feitas por André Silva

No Big Brother, as compras geram confusão na casa mais vigiada do país. Durante a liderança de André Silva, o concorrente evolveu-se numa discussão com Daniela Ventura após não ter incluído na lista de compras a carne halal da colega muçulmana.

Foi na tarde desta sexta-feira, 24 de maio, que o caos se instalou na casa mais vigiada do País. Os concorrentes receberam as compras da semana e quem não gostou do que viu foi Daniela Ventura. Após receberem as compras, Daniela Ventura mostrou-se implacável por André Silva e Inês Morais não terem comprado a sua carne: «Deve estar a gozar com a minha cara», atirou.

Ao ouvir as «bocas» da colega, André Silva ripostou: «Antes de criticares pergunta saber o porquê, não é criticares com sete pedras na mão». «Isto é mesmo a gozar com a minha cara», disse, revoltada, Daniela Ventura. Daniela Ventura atirou ainda a André Silva: «Não te lembraste! Eu disse que não havia carne!». «Não sabia», disse André. «Disse-te que ‘este é o meu último hambúrguer’, tu não te lembraste! É uma questão de teres cuidado, compraste quatro sacos de carne para vocês», continuou Daniela.

Já irritada, Inês Morais atirou aos colegas: «Não pode comer nada, come peixe! Desrespeita tantas coisas da religião, não vai desrespeita esta? Não comecem a abrir um caminho por onde não querem que eu comece a falar que eu vou já daqui para fora num instante!».

Em bate boca aceso, Inês Morais atira a Daniela Ventura: «No que depender de mim ficas sem carne nenhuma, porque tu não fazes nenhum. Não fazes nada!» E a muçulmana atira, em jeito irónico, enquanto dança: «Cobra!».