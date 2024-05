Ânimos exaltam-se com as compras da casa! Daniela Ventura mostra revolta e Inês Morais «rasga» a colega: «Não querem que eu comece a falar»

Daniela Ventura indignada com as compras feitas por André Silva

Inês Morais revoltada com Daniela: «Desrespeita tantas coisas da religião não vai desrespeitar esta?»

Concorrentes recebem as compras da semana! Daniela mostra-se revoltada com André: «Estás a gozar com a minha cara!»

Foi na tarde desta sexta-feira, 24 de maio, que o caos se instalou na casa mais vigiada do País. Os concorrentes receberam as compras da semana e quem não gostou do que viu foi Daniela Ventura.

Após receberem as compras, Daniela Ventura mostrou-se implacável por André Silva e Inês Morais não terem comprado a sua carne: «Deve estar a gozar com a minha cara», atirou.

Ao ouvir as «bocas» da colega, André Silva ripostou: «Antes de criticares pergunta saber o porquê, não é criticares com sete pedras na mão». «Isto é mesmo a gozar com a minha cara», disse, revoltada, Daniela Ventura.

Daniela Ventura atirou ainda a André Silva: «Não te lembraste! Eu disse que não havia carne!». «Não sabia», disse André. «Disse-te que ‘este é o meu último hambúrguer’, tu não te lembraste! É uma questão de teres cuidado, compraste quatro sacos de carne para vocês», continuou Daniela.

Já irritada, Inês Morais atirou aos colegas: «Não pode comer nada, come peixe! Desrespeita tantas coisas da religião, não vai desrespeita esta? Não comecem a abrir um caminho por onde não querem que eu comece a falar que eu vou já daqui para fora num instante!».

Veja tudo: