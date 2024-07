Goucha provoca David Maurício sobre Daniela Ventura: «Depois da gala, cada um foi para o seu lado?»

No «Goucha», recebemos David Maurício, ex-concorrente do «Big Brother 2024», que foi expulso uns dias antes da final. O nosso convidado fala-nos da sua relação com Daniela Ventura e diz-nos como foi o encontro de ambos, ontem à noite, após a gala final. O ex.concorrente diz-nos como reagiu ao facto de Ventura não ter ganho o programa e fala-nos de algumas das particularidades da religião da finalista que conquistou o segundo lugar no jogo.